Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Pkw übersehen

Ludwigshafen (ots)

Ein 14-jähriger Fahrradfahrer musste am Donnerstag (05.09.2019) in ein Krankenhaushaus eingeliefert werden, nachdem er mit einem Pkw kollidierte. Der Junge überquerte mit seinem Fahrrad gegen 14.45 Uhr Waltraudenstraße im Bereich der Volkerstraße und übersah hierbei einen kreuzenden Pkw. Beide stießen zusammen. Hierbei verletzte sich der 14-Jährige. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Jungen in ein Krankenhaus.

