Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Mazda angefahren;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Mazda angefahren

Marburg: Auf einem geschotterten Parkplatz in der Ernst-Giller-Straße verursachte ein Autofahrer am Donnerstag, 19. Dezember, zwischen 11 und 12.30 Uhr, einen Schaden von 1000 Euro. Der Unbekannte fuhr gegen das Heck eines grauen Mazda und kümmerte sich nicht weiter um den Vorfall. Eventuell steht ein weißer SUV mit dem Geschehen in Verbindung. Das Fahrzeug parkte während der relevanten Zeit unberechtigt auf dem Gelände. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

