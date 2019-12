Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Alle Reifen platt;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Alle Reifen platt

Dautphetal-Buchenau: In der Ortsmitte in Nähe der Straße Wiesenhaus waren Randalierer zwischen Sonntag, 22. Dezember, 20 Uhr und Montag, 23. Dezember, 9.15 Uhr, unterwegs. Die Unbekannten stachen an einem Opel Vivaro alle vier Reifen platt und verursachten einen Schaden von etwa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

