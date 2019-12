Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: PKW Aufbrecher im Stadtgebiet Trier gefasst!

Trier, Brotstraße (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 15.12.19 wurden nach einem versuchten Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Brotstraße in Tatortnähe 3 Männer kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde augenscheinlich Diebesgut aus einer anderen Straftat gefunden. Bei der Durchsuchung der Zimmer der Tatverdächtigen wurde weiteres Diebesgut aufgefunden, welches aus Pkw-Aufbrüchen im Stadtgebiet stammte. Zwei junge Männer wurden vorläufig festgenommen und werden dem Haftrichter vorgeführt. Inwieweit die Tatverdächtigen auch für den versuchten Einbruch in Frage kommen, werden die Ermittlungen ergeben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Trier, 0651/97792290 oder 9779/2250

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-2250

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell