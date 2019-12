Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Hermeskeil

Hermeskeil,Zerf (ots)

Am. 12. Dezember, zwischen 14 Uhr und 17:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus Auf Abert in Hermeskeil ein.

Die Täter verschafften sich vermutlich über ein Fenster Zutritt zum Haus und entwendeten Bargeld, sowie Schmuck. Sowohl in diesem Fall, als auch bei dem Einbruch in Zerf, über den wir am 11. Dezember berichteten, befanden sich die Hauseigentümer auf einer Beerdigung. Auf beide Trauerfälle ist mit Adresse in einer Anzeige hingewiesen worden. Es ist möglich, dass die Täter dadurch auf ihre Einbruchziele aufmerksam wurden.

Bitten Sie Bekannte oder Nachbarn im Trauerfall während der Beerdigung an der Kondolenzadresse anwesend zu sein.

Zeugen, die einen der Vorfälle beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 mit der Kriminalinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

