Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Mal unter Drogeneinfluss unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Gleich zwei Mal wurde gestern ein 20-Jähriger in Ludwigshafen beim Autofahren unter Drogeneinfluss festgestellt.

Am Morgen, gegen 9 Uhr, befuhr der Mann mit seinem Renault die Benckiser Straße in Ludwigshafen. Hier wurde er von einer Polizeistreife kontrolliert. Bei der Kontrolle war schnell klar, dass der Fahrer und sein Beifahrer unter dem Einfluss von Drogen standen. Bei der Durchsuchung der Personen und des Wagens fanden die Polizisten mehrere portionierte Päckchen Haschisch auf. Die Drogen wurden sicherstellt. Der Wagen wurde abseits geparkt, die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen beide Männer, den 20-jährigen Fahrer und seinen 35-jährigen Beifahrer, gab es wegen des Unerlaubten Handels mit Cannabisprodukten. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Männer von der Polizeidienststelle entlassen.

Am gleichen Abend, 11.12.2019, gegen 19.20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Raschigstraße. An der Kreuzung Raschigstraße / Hochfeldstraße missachtete ein Renault-Fahrer die Vorfahrt einer 79-jährigen Mercedes-Fahrerin. Nach dem Unfall wollte der Renault-Fahrer mit seinem Wagen flüchten. Dies konnten Unbeteiligte verhindern, worauf der Renault-Fahrer aus seinem Wagen stieg, beide Kennzeichen von seinem Wagen abriss und zu Fuß wegrannte. Mit dem Hinweis auf das Kennzeichen des Renaults war der Polizei schnell klar, dass es sich bei dem Renault-Fahrer um den 20-Jährigen vom Morgen handelte. Dieser konnte zuhause angetroffen und festgenommen werden. Erneute wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Gefahren hatte er den Renault, trotz der Untersagung durch die Polizei, mit dem Ersatzschlüssel, den er sich zuhause besorgt hatte.

