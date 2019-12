Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Großfischlingen) Einbruch in Wohnhaus

Großfischlingen (ots)

Am 11.12.2019, zwischen 19 Uhr und 20.45 Uhr, brachen unbekannte Täter gewaltsam über die Terrasse in ein Wohnhaus in der Gartenstraße in Großfischlingen ein. Das gesamte Mobiliar wurde durchsucht und sowohl Bargeld als auch Schmuck im Gesamtwert von rund 7000EUR gestohlen

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Gartenstraße in Großfischlingen gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

