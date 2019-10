Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Einbrüche im Kreisgebiet

Bild-Infos

Download

Kreis Düren (ots)

Während es bei einem Einbruch in Jülich beim Versuch blieb, waren Täter in Düren einmal erfolgreich. Bei zwei weiteren Malen blieb es auch hier beim Versuch.

In der Heinrich-Röttgen-Straße in Jülich gingen Einbrecher ein freistehendes Einfamilienhaus in der Zeit zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr, und Donnerstag, 15:00 Uhr, an. Die Polizei stellte mehrere Beschädigungen auf Höhe des Türschlosses an der Haustür fest. Ins Haus gelangten der oder die Täter jedoch nicht.

Ebenfalls bei einem Einbruchsversuch blieb es bei einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Kaiserplatz in Düren. In der Abwesenheit der Bewohner, am 17.10.2019 zwischen 01:00 Uhr und 13:00 Uhr versuchte man offenbar, die Wohnungstür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Die Bewohnerin gab an, die Wohnungstür immer abzuschließen. Es konnte jedoch festgestellt werden, dass sich die Haustür des Mehrparteienhauses nicht richtig schließen lässt, sodass die Einbrecher möglicherweise ohne Gewaltanwendung ins Haus gelangt waren.

In der Eintrachtstraße in Düren-Birkesdorf gingen Unbekannte ein Reiheneckhaus an. Sie hebelten ein Gartentor auf und gelangten so über den Garten zur rückseitig gelegenen Terrassentür des Hauses. An dieser waren deutliche Hebelspuren zu erkennen. Ins Haus gelangten der oder die Täter jedoch nicht. Der versuchte Tageswohnungseinbruch ereignete sich gestern zwischen 08:45 Uhr und 15:45 Uhr.

Weniger Glück hatten die Bewohner eines Reihenhauses in der Genter Straße in Düren. Hier gelangten Einbrecher tagsüber ins Innere des Hauses und öffneten im Schubladen und Schränke auf der Suche nach Diebesgut. Die Bewohner hatten das Haus um 12:00 Uhr gemeinsam verlassen. Bereits um 12:15 Uhr kam der Mann zurück und arbeitete im Garten. Zu diesem Zeitpunkt fiel ihm nichts Verdächtiges auf. Erst seine Frau, die das Haus um 14:00 Uhr wieder betrat, stellte den Einbruch fest. Möglicherweise flüchteten die Eindringlinge durch den Vordereingang, während der Mann im Garten arbeitete. Die Täter entwendeten Schmuck. Ob noch mehr fehlte, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei Spuren gesichert und ermittelt. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 in Verbindung zu setzen. Jeder Hinweis zählt!

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell