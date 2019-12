Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer und Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Weil ein Fahrradfahrer am Mittwoch (11.12.2019) bei Rotlicht über eine Ampel fuhr, musste ein 62-Jähriger eine Vollbremsung einleiten, sodass eine hinter ihm fahrende 33-jährige PKW-Fahrerin auf ihn auffuhr. Der 62-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit seinem PKW auf der Carl-Bosch-Straße unterwegs als er an einer Ampel, die grün anzeigte, in die Karl-Müller-Straße einbiegen wollte. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein Fahrradfahrer bei Rotlicht quer über die Fahrbahn. Der 62-Jährige musste stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Eine 33-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den 62-Jährigen auf. Der Fahrradfahrer fuhr davon. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 350 Euro. Niemand wurde verletzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

