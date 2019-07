Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 2 Drogenschmuggler mit über 2 Kilogramm Haschisch fest

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstagabend zwei Drogenschmuggler an der BAB 44, auf dem Rastplatz Königsberg im Rahmen von Grenzfahndungsmaßnahmen festgenommen. Sie hatten zuvor die Belgisch-Deutsche Grenze mit ihrem Fahrzeug passiert. Bei der polizeilichen Kontrolle wurden bei dem Beifahrer zwei Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaft Hagen in Strafverfahren wegen Diebstahls und Fahren ohne Fahrerlaubnis festgestellt. Während der Kontrolle wurde von den Beamten ein starker Canabisgeruch am Fahrzeug wahrgenommen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurden im Kotflügel 2 Päckchen mit über 2 Kilogramm Haschisch in einem fünfstelligen Schwarzmarktwert aufgefunden. Die Personen wurden festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Hier wurden beide körperlich durchsucht. Bei einem der Personen wurde am Körper noch eine kleinere Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie zuständigkeitshalber der Zollfahndung übergeben, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Am Mittwoch wurden sie dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der eine Untersuchungshaft gegen beide Personen verhängte.

