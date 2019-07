Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hagen Hauptbahnhof - Unbekannte greifen 30-Jährigen an - Bundespolizei wertet Videoaufzeichnungen aus

Hagen (ots)

Am frühen gestrigen Morgen (24. Juli) griffen drei noch unbekannte Personen einen 30-jährigen Hagener an. Dieser erlitt zwei Platzwunden und musste sich ärztlich behandeln lassen.

Nach Angaben des Hageners hielt dieser sich gegen 02:00 Uhr im Bereich des Haupteingangs am Hagener Hauptbahnhof auf. Dort sei er durch eine Frau und zwei Männer in ein Gespräch verwickelt worden, welches schließlich in einem aggressiven Streitgespräch geendet wäre.

Kurz darauf sei der Mann durch die beiden Männer mit Faustschlägen gegen den Kopf angegriffen worden. Dabei sei er zu Boden gegangen und dort mit dem Kopf auf den Asphalt geschlagen. Die Angreifer flüchteten kurz darauf in unbekannte Richtung.

Mit einem Rettungswagen wurde der 30-Jährige in eine Hagener Klinik eingeliefert, die er mittlerweile wieder verlassen konnte.

Bundespolizisten stellten das Fahrrad des Mannes sicher und werteten die Videoaufzeichnungen vom Tatort aus. Dabei ergaben sich bereits erste Hinweise auf die Tatverdächtigen, welche nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen sind.

Gegen das noch unbekannte Trio leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen gefährlicher (gemeinschaftlich) Körperverletzung ein.

