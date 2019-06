Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ilshofen: Tödlicher Unfall auf der Autobahn 6

Aalen (ots)

Am Dienstag um kurz vor 10:45 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall bei welchem eine Person tödlich verletzt wurde. Der Verkehr auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn, zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Ilshofen-Wolpertshausen, kam ins Stocken, da auf der Autobahn mehrere Reifenteile verstreut lagen. Ein 56-jähriger rumänischer Sattelzuglenker musste daraufhin seinen Zug bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender Lenker eines Klein-LKW übersah dies und prallte ungebremst auf den Auflieger des stehenden Sattelzuges. Der bislang unbekannte Fahrer des Klein-LKW mit ausländischem Kennzeichen wurde bei diesem Unfall tödlich verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro.

Im Staubereich ereignete sich gegen 11:20 Uhr ein Nachfolgeunfall. Hierbei wurde ein PKW Mercedes durch einen Sattelzug, welcher von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln wollte, in die Mittelleitplanke gedrückt. Sowohl der 58-jährige Sattelzug-Lenker, als auch die 72-jährige Mercedes-Fahrerin blieben dabei unverletzt. Der Schaden bei diesem Unfall wird auf 6200 Euro geschätzt.

Derzeit (Stand 12 Uhr) muss die Autobahn in Fahrtrichtung Heilbronn vermutlich noch 2 Stunden komplett gesperrt bleiben. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Kirchberg ausgeleitet.

