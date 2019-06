Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Blitzeinschlag, Unfälle u.a.

Rems-Murr-Kreis (ots)

Schorndorf: Blitzeinschlag in Wohnhaus

In ein Wohnhaus hat am Montagabend in Schorndorf der Blitz eingeschlagen. Eine Nachbarin hatte gegen 18:15 Uhr bemerkt, dass der Blitz in das Dachgeschoss eines Reihenhauses im Richterweg eingeschlagen hatte und die Feuerwehr alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit 6 Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften an und löschten den Brand. Zu einem offenen Feuer war es nicht gekommen. Die Bewohner und Nachbarn hatten ihre Wohnhäuser vorsorglich verlassen, verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst betreute die Bewohner. Die Polizei war mit zwei Streifenbesatzungen im Einsatz. Der Sachschaden wurde auf circa 40.000 Euro beziffert.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

Ein 38 Jahre alter Daimlerfahrer befuhr am Montag um 07:05 Uhr die Friedrichstraße und wollte in die Burgstraße in Richtung Werderstraße einfahren. Hierbei missachtete hatte er die Vorfahrt eines 32-Jährigen, der mit seinem Audi in der Burgstraße unterwegs war. Bei dem Unfall war an dem Daimler ein Schaden von circa 3.000 Euro und an dem Audi ein Schaden von 5.000 Euro entstanden.

Backnang: Verkehrsunsicherer Pkw aus dem Verkehr gezogen

Bei einer Verkehrskontrolle am Montagabend in Backnang hat eine Streifenbesatzung einen verkehrsunsicheren Pkw aus dem Verkehr gezogen. Die 35-jährige Fahrerin war um 21:20 Uhr in der Aspacher Straße unterwegs, als sie von einer Streifenbesatzung zu einer Verkehrskontrolle angehalten wurde. Hierbei wurde festgestellt, dass das Fahrwerk zu tief war, die Hauptuntersuchung seit Monaten abgelaufen und die Beleuchtung falsch geschalten, bzw. zum Teil funktionslos war. Auf die Fahrerin kommt ein Bußgeldverfahren wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis zu.

Backnang: Mann am Regenrohr

Ein 33 Jahre alter Mann hat am Montagabend im Häfnersweg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann war um 21:33 Uhr an einem Haus das Regenrohr hochgeklettert, woraufhin ein Zeuge die Polizei alarmierte. Die alarmierte Streife stellte den Mann zur Rede, woraufhin sich herausstellte, dass er in dem Haus wohnt und lediglich seinen Hausschlüssel vergessen hatte. Er war am Regenrohr bis zum Obergeschoss hoch geklettert, um dort über ein offen stehendes Fenster in seine Wohnung zu gelangen.

Oppenweiler: Unfallflucht auf der B 14

Einen roten Transporter sucht die Polizei nach einer Unfallflucht am Montagnachmittag in Oppenweiler. Der Fahrer des roten Klein-Lkw hatte um 12:30 Uhr die B 14 befahren und wollte nach rechts nach Oppenweiler abbiegen. Nachdem auf dem rechten Fahrstreifen ein Fahrzeug stand, war der Fahrer kurzzeitig nach links ausgeschert und hatte hierbei einen nachfolgenden Mercedes, A-Klasse einer 51-Jährigen übersehen, wobei es zu einem Streifkontakt kam. An dem Mercedes war ein Sachschaden von circa 1.000 Euro entstanden. Der Fahrer des Transporters hatte seine Fahrt unbeirrt fortgesetzt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang, Telefon 07191/909-0.

Weinstadt: Zwei Auffahrunfälle

Rund 7000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen, gegen 6:50 Uhr auf der B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein 45 Jahre alter Fahrer eines VW Golfs bemerkte am Montagmorgen, gegen 6:50 Uhr zu spät, dass der vor ihm fahrende 47-jährige Daimler-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Durch den Unfall kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr. Direkt im Anschluss ereignete sich ca. 50 Meter dahinter ein weiterer Auffahrunfall. Eine 23-jährige Skoda-Fahrerin fuhr einem 28 Jahre alten Skoda-Fahrer auf, hierbei entstanden insgesamt rund 1750 Euro Sachschaden.

Remshalden: Frau bei Unfall leicht verletzt

Ein 56 Jahre alter VW-Fahrer missachtete am Montag, gegen 10 Uhr an der Kreuzung Brückenstraße / Keplerstraße die Vorfahrt eines 57-jährigen Skoda-Fahrers. Beim Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen verletzte sich die 34 Jahre alte Beifahrerin im Skoda leicht. Der Sachschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt.

Waiblingen: Auto überschlagen - Fahrer leicht verletzt

Am Montag, gegen 16:15 Uhr ereignete sich in der Karl-Ziegler-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines VW Touran leicht verletzt wurde. Der 55-Jährige befuhr die Karl-Ziegler-Straße von Hohenacker kommend in Richtung Neustadt. Kurz nach dem Ortsausgang Hohenacker wollte er nach rechts in die Straße Waldäcker einbiegen. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit kam er hierbei von der Straße ab, prallte zunächst gegen ein Verkehrsschild und geriet anschließend auf den Grünstreifen. Dort überschlug sich das Fahrzeug. Die beiden Mitfahrer des Mannes blieben zum Glück unverletzt. An seinem Pkw entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt rund 10.000 Euro.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 17:10 Uhr in der Ferdinand-Küderli-Straße einen geparkten Daimler und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Daimler entstand beim Unfall Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422.

Leutenbach: Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Auf dem Fußweg zwischen Weiler zum Stein und Heidenhof kam es am Montag, gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide Beteiligte leicht verletzt wurden. Ein 21 Jahre alter Fahrer eines Motorrollers befuhr verbotenerweise den Fußweg in Richtung Heidenhof. Als ihm am Ortseingang Heidenhof ein 50 Jahre alter Pedelec-Fahrer entgegen kam, bremste er den Roller stark ab und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Kurz bevor es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Zweirädern kam, sprang der Pedelec-Fahrer von seinem Fahrrad. Beide Männer wurden beim Unfall leicht verletzt, die Schadenshöhe beträgt rund 500 Euro.

