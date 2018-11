POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Grefrath (ots) - Im Laufe der letzten Woche von Sonntag, 11. November 2018, 16:00 Uhr bis zum 17. November 2018, 09:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Freventstraße in Grefrath ein. Sie schlugen die Scheibe der Terrassentür ein und gelangten so ins Hausinnere. Hier wurde alle Räume durchwühlt und Schmuck entwendet. Mögliche Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162/377-0 / fd (1602)

