POL-VIE: Kempen: Autofahrerin achtet nicht auf Radfahrer - leicht verletzt

Kempen (ots) - Am Freitag, gegen 07.50 Uhr, fuhr eine 47-jährige Autofahrerin aus Kempen auf der Straße 'Am Gymnasium' in Richtung Berliner Allee. Auf Grund von Gegenverkehr hielt sie zunächst an. Als sie wieder losfuhr, achtete sie nicht auf einen 10-jährigen Schüler, der mit seinem Rad an dem Auto vorbeifahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Junge hinfiel und leicht verletzt wurde. /wg (1599)

