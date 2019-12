Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer angehalten und Scheiben eingeschlagen

Ludwigshafen (ots)

Auf der Anebosstraße wurde gestern Abend 11.12.2019, gegen 21.30 Uhr, ein Autofahrer von vier bisher Unbekannten angehalten. Die Männer schlugen eine Seitenscheibe des Mercedes ein und zerrten den 27-jährigen Fahrer aus dem Wagen. Dieser konnte sich losreißen und weglaufen. Daraufhin entfernten sich auch die Unbekannten mit einem silbernen VW. Der 27-Jährige mutmaßte, dass es sich bei den Tatverdächtigen um die gleichen Personen gehandelt hatte, mit denen er kurz zuvor in einer Gaststätte in der Oberstraße in Streit geraten war. Hinweise zu den Personen liegen nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat den Vorfall gestern Abend in der Anebosstraße oder den Streit in der Gaststätte in der Oberstraße beobachtet und kann Hinweise geben. Infos bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

