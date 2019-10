POL-E: Essen: Kleinwagen bleibt nach Unfall auf der Seite liegen - 18-jährige Fahrerin leicht verletzt

Polizei Essen

45147 E.-Holsterhausen: Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 15. Oktober, auf der Hufelandstraße wurde eine 18-jähige Suzuki-Fahrerin leicht verletzt. Gegen 19 Uhr kam es nahe des Uni-Klinikums einem Unfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 61-jähriger Audi-Fahrer wollte dort in eine Parklücke einparken, musste dafür aber nochmal auf die Fahrbahn fahren. Dabei kollidierte er mit der von hinten kommenden und in Richtung Rüttenscheid fahrenden 18-jährigen Suzuki-Fahrerin. Ihr Auto überschlug sich und blieb anschließend auf der Seite liegen. Der Audi wurde durch den Aufprall auf einen davor geparkten Mercedes geschoben. Bis die Rettungskräfte eintrafen, leistete eine 30-jährige Zeugin Erste Hilfe bei der noch im Auto sitzenden 18-Jährigen. Weitere Zeugen stützten das Auto, sodass dieses nicht weiter kippen konnte. Die Feuerwehr befreite die 18-Jährige schließlich und brachte sie ins Krankenhaus. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Hufelandstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Auch die Straßenbahn konnte nicht mehr passieren. /bw

