Polizei Essen

POL-E: Essen: 13-Jähriger läuft über Straße und wird schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45134 E.-Stadtwald: Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 15. Oktober, auf der Frankenstraße, bei dem ein 13-Jähriger schwer verletzt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 19.20 Uhr fuhr ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer über die Frankenstraße in Richtung Stadtwald, als etwa auf Höhe der Straße Waldsaum an einer Ampel ein 13-Jähriger von rechts auf die Straße lief. Der Mercedes-Fahrer kollidierte mit dem Jungen. Der 13-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zur dortigen Ampelschaltung geben können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /bw

