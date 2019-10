Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Trauerkranz in Gehrden angezündet

Hannover (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagmorgen, 13.10.2019, gegen 07:15 Uhr bemerkt, dass Unbekannte einen Trauerkranz angezündet hatten. Dieser ist an einer jüdischen Gedenktafel am Steinweg (Fußgängerzone) in Gehrden befestigt gewesen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Gedenkkranz in der Zeit zwischen Samstag, 15:00 Uhr, und Sonntag, 07:15 Uhr, von Unbekannten angezündet worden war. Dabei verbrannte eine auf einem Zettel am Kranz angebrachte Solidaritätsbekundung mit allen Menschen jüdischen Glaubens, Teile des Blätterings verkokelten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder den Tätern geben können, sich beim Kriminaldauerdienst in Hannover unter der Telefonnummer 0511-109 5555 zu melden. /ahm, now

