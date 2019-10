Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Zwei Menschen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hannover (ots)

Zwei Menschen sind am Sonntagmorgen (13.10.2019) bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn (BAB) 2 schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 62 Jahre alter Fahrer gegen 03:15 Uhr auf der BAB 2 in Richtung Berlin unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Langenhagen kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit seinen Audi A 4 nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Schutzplanke und schleuderte dann in den rechten Grünstreifen. Zudem überschlug sich der Wagen. Sowohl der 62-Jährige als auch seine ebenfalls 62 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in Begleitung eines Notarztes in eine Klinik.

An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 14.000 Euro.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover hat Ermittlungen zum Hergang aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511-109 1888 zu melden. /ahm

