Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rauchmelder verhindert Schlimmeres bei Zimmerbrand

Finnentrop (ots)

Finnentrop - In der Nacht zu Freitag kam es im Schönholthauser Weg zu einem Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Das in der Wohnung befindliche Seniorenpaar wurde gegen 02:50 Uhr von einem Rauchmelder geweckt und konnte selbstständig und augenscheinlich unverletzt ihre Wohnung verlassen. Bei Eintreffen der Polizeistreife war der vom Küchentisch ausgehende Brand bereits durch die Feuerwehr Finnentrop-Bamenohl gelöscht worden. Brandursache war nach ersten Erkenntnissen ein unbeaufsichtigtes Adventsgesteck mit einer brennenden Kerze. Die Wohnungsinhaber wurden vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus Attendorn gebracht. Die gesamte Wohnung wurde durch Rußbildung verunreinigt und ist vorübergehend nicht bewohnbar.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell