Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Schnellimbiss

Finnentrop-Lenhausen (ots)

In der Nacht auf Samstag schlugen bisher unbekannte Täter die Scheibe eines Schnellimbisses an der Westfalenstraße ein. Dadurch konnten sie in das Objekt greifen, die Registrierkasse entnehmen und somit Bargeld entwenden. Der Täter verletzte sich beim Hineingreifen an der scharfkantigen Fensterscheibe. Verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum nimmt die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761/9269-0 entgegen.

