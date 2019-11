Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Feuerwehr im Einsatz bei CO - Freisetzung

Ratingen (ots)

Um 19:32 Uhr wurde der Rettungsdienst der Städte Heiligenhaus und Ratingen zu einem internistischen Notfall in ein Mehrfamilienhaus auf der Kaiserswerther Str. alarmiert. Die Anruferin hatte ihren Bruder leblos in der Wohnung aufgefunden. Im Treppenraum des Mehrfamilienhauses schlugen plötzlich die CO-Meßgeräte der vorgehenden Einsatzkräfte des Rettungsdienstes Alarm. Ursache war eine sehr hohe CO - Konzentration im Treppenraum. Die Einsatzkräfte mussten den sofortigen Rückzug antreten und alarmierten die Kollegen des Brandschutzes zur Einsatzstelle. Nach deren Eintreffen wurden, unter umluftunabhängigem Atemschutz, alle Wohnungen im Gebäude auf verletzte Personen durchsucht und jeweils die CO - Raumkonzentrationen gemessen. Die Gaszufuhr wurde am Haupthahn der Gasleitung durch Einsatzkräfte der Feuerwehr abgesperrt. Aufgrund der in allen Räumen des Gebäudes zu hohen CO - Konzentrationen wurden alle Wohnungen einer intensiven maschinellen Belüftung unterzogen, solange bis ein gefahrloses Betreten gewährleistet werden konnte. Die Besucher einer im Haus befindlichen Praxis, sofern sie sich heute im Haus aufgehalten hatten, werden vorsorglich über den Einsatz und die Umstände informiert. Von einer akuten Gefahr für diesen Personenkreis wird aufgrund der geringen Aufenthaltsdauer und anderer Umstände nicht ausgegangen. 3 Personen wurden mit Verdacht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung zur Kontrolle der Blutwerte durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser transportiert. Im Einsatz wurden 5 Einsatzkräfte durch das Einatmen relativ hoher CO-Konzentrationen leicht verletzt. Für den Bewohner der Wohnung im 2 Obergeschoss kam leider jede Hilfe zu spät. Im Einsatz waren 36 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ratingen und des Rettungsdienstes der Städte Heiligenhaus und Ratingen.

Kohlenstoffmonoxid ist ein geruch-, geschmacks- und farbloses Gas. Es ist nahezu gleich schwer wie die Umgebungsluft. Es entsteht oft als Reaktionsprodukt bei einer unvollständigen Verbrennung. Das Gas reichert sich im Blut an und hat einen Sauerstoffmangel zur Folge.

