Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fußgänger wird von PKW erfasst

Lennestadt (ots)

Am Sonntag gegen 17.50 Uhr überquerte ein 55-Jähriger in Elspe die Bielefelder Straße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Eine in Fahrtrichtung Oberelspe fahrende 42-jährige PKW-Fahrerin erfasste den dunkelgekleideten Fußgänger, der sich durch die Kollision schwer verletzte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Der Sachschaden liegt bei ca. 1000 Euro.

