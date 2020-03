Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 05.03.2020, gegen 07:50 Uhr, befuhr ein 28-jähriger PKW-Fahrer die Friedrich-Ebert-Straße. An der Kreuzung zur Von-der-Tann-Straße wollte er nach links in diese einbiegen. Gleichzeitig stand eine 40-jährige Fahrradfahrerin an der Haltelinie des Stoppschildes der Von-der-Tann Straße. Der PKW-Fahrer übersah beim Linksabbiegen die Fahrradfahrerin und nahm die Kurve in zu engem Bogen. Dadurch kam es zur Kollision zwischen beiden und die Fahrradfahrerin verletzte sich leicht, weshalb sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht wurde.

