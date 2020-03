Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Beschädigter weißer Opel Kleinwagen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 05.03.2020, gegen 14:15 Uhr streifte ein 26-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz beim Vorbeifahren ein in der Stiftstraße, in Neustadt/Weinstraße geparkten weißen Opel Kleinwagen. Nach dem Verkehrsunfall habe der 26-jährige zunächst versucht den Eigentümer des geparkten Opels ausfindig zu machen, da dies jedoch misslang habe er sich wieder in sein Fahrzeug gesetzt und dort eine Nachricht geschrieben, welche er an dem geparkten Fahrzeug anbringen wollte. Als er die Nachricht fertig geschrieben hatte, habe er festgestellt, dass der Opel nicht mehr da war. Der Opel parkte am rechten Fahrbahnrand der Stiftstraße in Fahrtrichtung Landauer Straße und habe laut dem Verursacher nun einen Lackschaden an der Heckstoßstange der Fahrerseite. Da der Fahrer des Opels vermutlich nicht gemerkt hat, dass sein Fahrzeug beschädigt wurde, wird er gebeten sich mit der Polizei Neustadt in Verbindung zu setzen.

Grundsätzlich sollte man sich in solchen Fällen immer mit der örtlichen Polizei in Verbindung setzen, da so ein Personalienaustausch gewährleistet werden kann. Grundsätzlich genügt das Hinterlassen einer Nachricht am beschädigten Fahrzeug nicht und stellt regelmäßig den Anfangsverdacht einer Verkehrsunfallflucht dar.

