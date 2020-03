Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - PKW unter BTM-Einfluss geführt

Hettenleidelheim / Grünstadt, 05.03.2020, 19:00 und 21:20 Uhr (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße, Hettenleidelheim, stellten die Beamten um 19:00 Uhr bei dem 25-jähren PKW-Fahrer aus Altleiningen starke Nervosität und zittrige Hände fest. Auf Nachfrage gab er an, dass er am Vortag Marihuana geraucht habe. Ein Test reagierte zudem positiv auf BTM-Einfluss. Dem jungen Mann musste eine Blutprobe genommen werden.

Gegen 21:20 Uhr kontrollierten die Beamten in Grünstadt, Leininger Straße, einen 20-jährigen PKW-Fahrer aus Obrigheim. Als dieser die Seitenscheibe öffnete, strömte den Beamten bereits deutlicher Cannabis-Geruch entgegen. Auch hatte der Fahrer körperliche Auffälligkeiten, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Ein Test reagierte positiv auf THC. Bei einer Durchsuchung der Person und des Fahrzeugs konnten mehrere Tütchen mit Marihuana, sowie eine Waage aufgefunden werden. Es besteht der Verdacht, dass dies nicht zum Eigengebrauch diente. Weitere Ermittlungen folgen nun.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Sigfried Doll

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon 06359 93120

Email: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell