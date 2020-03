Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei Mal Unfallflucht in der Karolinenstraße

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 04.03.2020, zwischen 15:50 Uhr und 16:40 Uhr parkte eine 18-jährige Neustadterin mit ihrem schwarzen Opel Kleinwagen in der Karolinenstraße, in 67434 Neustadt/Weinstraße. Als sie wieder zu ihrem PKW zurückkehrte bemerkte sie, dass ihr linker Außenspiegel von einem bislang unbekannten Unfallflüchtigen beschädigt wurde.

Ebenfalls in der Karolinenstraße parkte zwischen dem 03.03.2020, 15:00 Uhr und dem 04.03.2020, 08:00 Uhr ein 54-jähriger Neustadter. Als er wieder zu seinem PKW zurückkehrte stellte er ebenfalls eine Beschädigung seines linken Außenspiegels fest. Auch hier ist der Unfallverursacher bislang unbekannt. Zeugen, die Angaben zu den Verkehrsunfällen oder den Unfallverursachern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt/Weinstraße zu melden.

