Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel, Pinneberger Straße - schwerer Unfall zwischen Radfahrer und Bus

Bad Segeberg (ots)

Am 30.12.19 kam es in der Pinneberger Straße in Höhe der Riststraße zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Omnibus. Der Busfahrer wurde schwer, der Radfahrer lebensgefährlich verletzt.

Gegen 21:50 Uhr fuhr der Fahrer eines Omnibusses auf der Pinneberger Straße in Richtung Breiter Weg. An der Einmündung der Riststraße fuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem Mountainbike auf die Pinneberger Straße, obwohl er wartepflichtig war. Der 49-jährige Busfahrer aus Hamburg konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Fahrradfahrer aus einer Gemeinde in Niedersachsen erlitt durch den Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen.

Die Polizeibeamten sperrten die Unfallstelle ab und zogen zur Unfallaufnahme einen Sachverständigen hinzu.

