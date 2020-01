Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Polizeidirektion Bad Segeberg, Kreis Pinneberg - Einsatzbilanz zur Silvesternacht

Bad Segeberg (ots)

Die Polizeidirektion Bad Segeberg verzeichnete in der Silvesternacht ein ähnliches Einsatzaufkommen wie in den Vorjahren. In der Zeit vom 31.12.2019, 18 Uhr bis zum 1. Januar 2020, 6 Uhr wurden die Polizeibeamten zu insgesamt 225 Einsätzen gerufen. Davon entfielen 125 auf den Kreis Pinneberg und 100 auf den Kreis Segeberg. Im Vorjahr waren es insgesamt rund 30 Einsätze mehr.

Einsatzanlässe waren überwiegend alkoholbedingte Streitigkeiten und Körperverletzungen sowie Sachbeschädigungen und Brände.

In Pinneberg kam es gegen 23:14 zu dem Brand einer leerstehenden Lagerhalle in der Hermannstraße. Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, das Feuer zu löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

In Elmshorn brannte ein VW Golf in einer offenstehenden Garage eines Garagenkomplexes in der Straße Langelohe aus. Gegen 00:20 Uhr alarmierten Anwohner die Feuerwehr und die Polizei, da der VW bereits vollständig brannte. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Der entstandene Sachschaden am Auto und am Garagenkomplex wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Polizeibeamte ermittelten einen 53-jährigen Elmshorner, der auf dem Gehweg vor den Garagen zuvor mehrere Feuerwerksbatterien angezündet hatte. Eine dieser großen Batterien kippte nach dem Anzünden in Richtung der Garage um. Der Elmshorner muss sich nun wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten.

Im Flamweg in Elmshorn brannte gegen 19:45 Uhr ein Carport. Da die Anwohner das Feuer schnell bemerkten, konnte die alarmierte Feuerwehr die Ausbreitung des Feuers über die angrenzende Doppelgarage zum Einfamilienhaus verhindern. Als Ursache kommt ebenfalls fehlgeleitetes Feuerwerk in Betracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Mühlberger

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell