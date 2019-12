Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Polenböller in Wohnung gelagert und verkauft

Bad Segeberg (ots)

Wedeler Polizeibeamte stellten mehrere Kartons mit Polenböllern in einer Wohnung im Fährenkamp sicher.

Ein 34-jähriger Mann hatte ein Sortiment verschiedener Arten von Pyrotechnik in seiner Wohnung sowie im Keller und in einem Schuppen im Außenbereich gelagert. Die Polizeibeamten erhielten am Morgen des 29.12.2019 einen Hinweis auf den Verkauf aus diesem Vorrat. Sie ermittelten die Anschrift nebst Bewohner und stellten den 34-jährigen Wedeler zur Rede.

Neben verschiedenen Packungen Pyrotechnik stellten die Beamten 1060 Knallkörper sicher, die in Deutschland nicht zugelassen sind. Darüber hinaus fanden sie zehn Schreckschusswaffen sowie dazugehörige Munition, die sie ebenso wie einen Teleskopschlagstock und einen Schlagring sicherstellten.

Nachdem feststand, dass ein Transport der Böller unbedenklich ist, brachten die Polizeibeamten die Böller aus der Wohnung. Der Wedeler muss sich nun wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und gegen das Waffengesetz verantworten.

Die Polizeidirektion Bad Segeberg warnt vor illegaler Pyrotechnik und empfiehlt, auf das CE Zeichen und die Registriernummer der Bundesanstalt für Materialforschung (BAM) zu achten. Bei fehlenden Kennzeichnungen handelt es sich um illegale und damit um gefährliche Pyrotechnik. Besitz, Weitergabe und Abbrennen nicht zugelassener Böller sind strafbar!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Mühlberger

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell