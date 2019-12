Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Angriff mit Schreckschusswaffe und Fußtritten

Am frühen Samstagmorgen wurde ein 53 Jahre alter Mann auf dem Europaplatz von zwei Tätern angegangen. Er wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Der 53-Jährige wurde laut seinen Angaben am Samstag gegen 03.00 Uhr auf Höhe des Schnellrestaurants am Europaplatz zunächst von einem der Täter vermutlich mit einer Schreckschusswaffe beschossen. Er nahm einen Knall aus der Waffe wahr, wurde jedoch dabei nicht verletzt. Daraufhin attackierte ihn der zweite Täter mit Fußtritten. Selbst auf dem Boden liegend erhielt der Geschädigte noch weitere Tritte, unter anderem gegen den Kopf. Dies wurde auch von Zeugen wahrgenommen. Die alarmierte Polizeistreife konnte die beiden Täter nicht mehr feststellen. Der 53-Jährige wurde zur näheren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zu den beiden Tätern kann bislang lediglich gesagt werden, dass sie zirka 25 bis 30 Jahre alt waren, schwarze Haare und ein arabisches Aussehen gehabt haben. Die Hintergründe zur Auseinandersetzung sind derzeit noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-3311 zu melden.

