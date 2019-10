Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim, Rhein-Neckar-Kreis: Polizei sucht Zeugen - Exhibitionist in Waldgebiet aufgetreten

Oftersheim / Rhein-Neckar-Rhein (ots)

Bereits am 23.09.2019 kam es zur Begegnung zwischen drei Frauen und einem Exhibitionisten im Oftersheimer Wald. Diese gingen in den Nachmittagsstunden spazieren, als sie auf dem Heuweg nahe den Wildgehegen durch ein Pfeifen auf einen Mann aufmerksam wurden. Dieser kam oberkörperfrei, mit heruntergelassener Hose aus einem Gebüsch am Wegesrand und manipulierte an seinem Glied. Erst als ihn eine der Spaziergängerinnen mit ihrem Handy fotografieren wollte, flüchtete der Mann in den Wald.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, zwischen 1,75 bis 1,90 m groß, mittleres Alter, korpulente Statur, sonnengebräunte Haut, behaarte Brust, trug eine blaue Jeans und Schuhe.

Die Beamten des Kriminalkommissariats Mannheim haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach weiteren Zeugen oder Hinweisgebern. Diese werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Kriminalbeamten zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell