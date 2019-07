Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbruch in Baucontainer

Lahnstein Koppelsteinbrücke (ots)

In der Nacht vom 08. zum 09.07.2019 wurde ein Baucontainer auf der Koppelsteinbrücke aufgebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in den Container und gelangten somit ins Innere. In dem Container befanden sich u.a. mehrere Eimer mit Bitumen und ein Niederdruckstrahlgerät. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand nichts. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 02621/913-0.

Polizeidienststelle Lahnstein

02621/913-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell