POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Andernach von Freitag 05.07.2019, 13:00 Uhr, bis Sonntag, 07.07.2019, 13.00 Uhr

Andernach (ots)

Verkehrsunfallflucht Andernach-Miesenheim In der Nacht von Freitag auf Samstag, kam es im Bereich B256 Anschlussstelle Andernach Miesenheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallflüchtige befuhr die B256 in Fahrtrichtung Andernach und beabsichtigte vermutlich an der Abfahrt Miesenheim nach rechts abzubiegen. Hierbei kam er aus ungeklärten Gründen von der Abbiegespur nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte drei auf der Verkehrsinsel befindliche Verkehrsschilder. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

Andernach Sommer-Open-Air Andernach, Rheinanlagen Am 05.07 feierte Andernach den Auftakt des großen Sommer Open-Air-Events in den Andernacher Rheinanlagen mit großen Bands der kölschen Musikszene. Kulinarisch wurde das Ganze von 15 Streetfood-Trucks begleitet, welche zahlreiche regionale und internationale Speisen anboten. Die Streetfood-Trucks befanden sich zudem über das gesamte Wochenende in Andernach. Passend, da sich das Thema rund ums Essen auch am 07.07.19 fortsetzte und in dem Event "Andernach schmeckt" mündete.

Die Polizei stellt positiv fest, dass das Konzept der Stadt Andernach aufging, die Events allesamt friedlich verliefen und es in diesem Rahmen zu keinenpolizeilichen Einsätze kam. Sonstiges Andernach Dem sommerlichen Wetter und milden Abendstunden geschuldet, kam es im Berichtszeitraum zu zahlreichen Meldungen von Ruhestörungen.

Der Sommer treibt auch viele Auto-Tuner wieder auf die Straßen. Da sich die Anrufe über Raser in jüngster Vergangenheit wieder mehren, wurden unter diesem Gesichtspunkt mehrere stationäre Verkehrskontrollstellen eingerichtet und zahlreiche mobile Verkehrskontrollen durchgeführt.

Positiv konnte festgestellt werden, dass alle kontrollierten Fahrzeuge den Vorschriften entsprachen und durchgeführte Veränderungen eingetragen waren. Raser konnten nicht festgestellt werden.

Bei insgesamt vier Verkehrskontrollen stellte sich jedoch heraus, dass die jeweiligen Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhren, so dass jeweils die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen wurde. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

