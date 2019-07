POL-PDKO: Wochenendpressemeldung der Polizeiinspektion Simmern (Freitag, 05.07.19, bis Sonntag, 07.07.19)

Polizeidirektion Koblenz

Brandstiftung/ Flächenbrände

Die Feuerwehren des Rhein- Hunsrück- Kreises rückten an diesem Wochenende im Dienstgebiet der PI Simmern zu vier Flächenbränden in den Gemarkungen Woppenroth, Lindenschied, Kappel und Dichtelbach aus.

Darüber hinaus wurden am Freitagabend, 05.07.19 gegen 19:24 Uhr, in der Gemarkung Kirchberg Industriepark im Bereich Wendehammer/ Werner-von-Siemens-Straße drei nahe beieinanderliegende Flächenbrände gemeldet.

Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Kurze Zeit später,06.07.19 gegen 02:03 Uhr, wurde in der Nähe zu den vorherigen Brandorten, am Radweg Industriepark Kirchberg, ein herrenloser Kinderwagen in Brand gesetzt.

Sachdienliche Hinweise zu den Bränden in der Gemarkung Kirchberg melden Sie bitte der Polizeiinspektion Simmern Tel.: 06761/921-0

Segelflugzeug neben der B50

Am Samstagmittag gegen 13:40 Uhr wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer in der Gemarkung Ellern, rechtsseitig der B 50, ein Segelflugzeug auf einem Acker gemeldet. Es stellte sich heraus, dass der Pilot aufgrund fehlender Thermik landen musste. Der Pilot blieb unverletzt und an dem Flugzeug entstand kein Schaden.

Rollstuhlfahrer von Mähdrescher erfasst

Am Samstagabend gegen 18:15 Uhr ereignete sich in Woppenroth ein Verkehrsunfall, bei dem ein 70-jähriger Rollstuhlfahrer von einem Mähdrescher angefahren wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Mähdrescher rückwärts um in ein Feld einzuscheren. Dabei wurde der Rollstuhlfahrer durch den Mähdrescher erfasst. Der schwerverletzte Rollstuhlfahrer wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

