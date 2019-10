Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrer von Auto erfasst

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es zum Zusammenstoß eines Autos mit einem 71-jährigen Fahrradfahrer.

Ein 61-jährige Ford-Fahrer bog um 17:30 Uhr von der Johann-Jakob-Astor-Straße in die Ringstraße ab. Dabei wurde er von der Sonne geblendet und übersah einen entgegenkommenden Fahrradfahrer. Beim Zusammenstoß fiel der Radler auf den Boden und zog sich mehrere leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Am Ford entstand ein Schaden von 500 Euro.

