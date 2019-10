Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Fahrräder aus geparktem LKW gestohlen - Zeugen gesucht

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, im Zeitraum zwischen 02:00 Uhr und 09:00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter zwei Fahrräder aus einem geparkten LKW.

Der Fahrer stellte das beladene Fahrzeug um 02:00 Uhr nachts in der Bahnhofstraße ab. Der LKW war ordnungsgemäß verschlossen. Als er um 09:00 Uhr weiterfuhr, bemerkte er den Einbruch zunächst nicht. An seinem Ankunftsort wollte er die Waren abladen und stellte fest, dass die beiden Fahrräder im Wert von 2.000 Euro gestohlen wurden. Wie die Diebe in den LKW gelangen konnten, ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder denen im genannten Zeitraum etwas Ungewöhnliches in der Bahnhofstraße aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim (06205-2860-0) zu melden.

