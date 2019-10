Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Pkw - Autofahrer flüchtet von der Unfallstelle - Zeugen gesucht

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Unfall am Freitagmorgen gegen 5.20 Uhr auf der Landesstraße 541 zwischen Hirschberg und Heddesheim wurde ein 46-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Der Radfahrer fuhr von Großsachsen in Richtung Heddesheim und gab an, dass er drei auf seiner Seite in gleicher Richtung laufende Fußgänger überholt habe. Dabei kollidierte er mit einem plötzlich vor ihm auftauchenden Kleinwagen und stürzte zu Boden. Der Fahrer des unbekannten Autos fuhr weiter in Richtung Kreisverkehr und flüchtete vom Unfallort. Der Verletzte wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Weinheim eingeliefert. Weitere Zeugen, insbesondere die drei angeblichen Fußgänger, werden gebeten, sich unter Telefon 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

