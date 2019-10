Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Wer verursachte Ölspur ? Hinweise an die Polizei

Heidelberg (ots)

Schaden von mehreren tausend Euro entstanden bei einem Unfall am Donnerstag im Speyererhof-/Saupfercheckweg. Ein aus Gaiberg stammender VW-Fahrer fuhr gegen Mitternacht in den Speyererhofweg ein, geriet in der Kurve urplötzlich ins Rutschen und kollidierte mit einem Traktor. Während am Traktor lediglich der vordere Reifen beschädigt wurde, entstand am VW Totalschaden. An der Unfallörtlichkeit befand sich eine größere Ölspur, die offenbar auch unfallursächlich war. Hinweise auf den Verursacher liegen der Polizei allerdings nicht vor. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg war mit der Fahrbahnreinigung beauftragt.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, in Verbindung zu setzen.

