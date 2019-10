Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Alkoholisierter Radfahrer stürzt und verletzt sich

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnertag gegen 16 Uhr wurde die Polizei über einen gestürzten und möglicherweise auch alkoholisierten Radfahrer in der Westlichen Ringstraße in Kenntnis gesetzt. Bei Eintreffen der Polizei an der Unfallstelle wurde der 41-Jährige bereits durch eine DRK-Besatzung behandelt und danach in das Sinsheimer Krankenhaus eingeliefert. Da den Beamten bei dem Gespräch eine deutliche Alkoholfahne entgegen wehte, führten sie im Krankenhaus eine Überprüfung durch. Diese ergab immerhin den Wert von über 1,8 Promille.

Die Ermittlungen dauern an.

