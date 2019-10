Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Roller-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Heidelberg (ots)

Schwere Verletzungen zog sich eine 30-jährige Piaggio-Fahrerin bei einem Unfall am Donnerstagmorgen kurz nach 9 Uhr in der Schurmannstraße zu. Aus bislang nicht bekannter Ursache kam die Frau auf der nassen Fahrbahn plötzlich mit ihrem Roller ins Schlingern und stürzte. Bei Eintreffen der Polizei leisteten Sanitäter und Notarzt bereits Erste Hilfe. Im Anschluss wurde die Heidelbergerin in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an.

