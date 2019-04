Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochstadt, Gartenstraße, Einbruchdiebstahl in Wohnhaus 07.04.2019 bis 13.04.2019

Landau (ots)

Unbekannte Täter brachen in das Einfamilienhaus ein und durchwühlten das gesamte Anwesen. Sie verursachten erheblichen Sachschaden (min. 3.000 EUR). Über das Diebesgut gibt es zurzeit noch keine verlässlichen Angaben. Die Ermittlungen dauern noch an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de

