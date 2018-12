POL-AA: Ostalbkreis: Drogendealer in Haft

Aalen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen

Schwäbisch Gmünd: Drogendealer in Haft

Durch anderweitige Ermittlungen wurde die Kriminalpolizei auf einen 41-jährigen Mann aus Mutlangen aufmerksam, der im Verdacht steht, mit Drogen zu handeln. Eine am Montag im Stadtgebiet durchgeführte Personenkontrolle des Mannes führte zum Auffinden von 23 verkaufsfertig abgepackten Heroinplomben. Der Verdächtige wurde durch die Rauschgiftfahnder aus Schwäbisch Gmünd festgenommen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten insgesamt knapp 490 Gramm Heroin sichergestellt werden. Bei dieser Menge kann von einem Verkehrswert von etwa 49.000 Euro ausgegangen werden.

Die Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragte einen Haftbefehl, welcher nach Vorführung des Verdächtigen beim Amtsgericht Schwäbisch Gmünd in Vollzug gesetzt wurde. Der Mann befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.

