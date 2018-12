POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung, Dieseldiebstahl, gelöste Radmuttern und Unfälle

Aalen (ots) - Aalen-Ebnat: Vorfahrt missachtet

Ein Leichtverletzter sowie zwei totalbeschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagvormittag ereignete. Ein 40-Jähriger befuhr gegen 6 Uhr mit seinem Hyundai die L1084 von Elchingen in Richtung Ebnat. An der Einmündung zur L1076 übersah er einen von links aus Richtung Ebnat kommenden, vorfahrtsberechtigten Seat-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Dessen 55 Jahre alter Fahrer wurde leicht verletzt, die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt.

Aalen: Scheibe eingeschlagen

An einem Mercedes, der von Montag auf Dienstag in der Schellingstraße abgestellt war, wurde vermutlich absichtlich die Heckscheibe eingeschlagen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise auf den unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Westhausen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung von Immenhofen in die L1029 ereignete sich am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall, bei dem etwa 15.000 Euro Schaden entstanden. Eine 26-jährige Mercedesfahrerin übersah gegen 7.30 Uhr beim Einfahren eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 29-jährige Polo-Lenkerin, die den Unfall nicht mehr verhindern konnte.

Rosenberg: Dieseldiebstahl

Diebe zapften in der Nacht auf Dienstag vom Tank einer Sattelzugmaschine rund 300 Liter Diesel ab und entwendeten den Treibstoff. Der Lkw stand auf einem Parkplatz an der L1060 zwischen Hohenberg und Eggenrot. Die Tatzeit liegt zwischen Mitternacht und 3 Uhr. Hinweise auf die Diebe nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Unfallfluchten

Iggingen: Ein 65-Jähriger befuhr am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr mit seinem Mazda die L 1075 zwischen Brainkofen und Leinzell. Dabei geriet ein Entgegenkommender zu weit nach links und fuhr den linken Außenspiegel ab. Dadurch splitterte auch eine Seitenscheibe, zudem entstanden Kratzer an der Fahrzeugseite. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Am Dienstagvormittag wurde festgestellt, dass am Bussteig 2 der Zentralen Omnibushaltestelle in der Ledergasse ein Schild durch einen unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt wurde. Der Unfallzeitraum kann nicht näher bestimmt werden. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro beziffert.

Hinweise erbittet in beiden Fällen das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580.

Lorch: Radmuttern gelöst

Am Dienstagvormittag wurde angezeigt, dass bereits zwischen dem 5.11.18 und 6.11.18 an einem Renault Twingo alle zehn Radmuttern der beiden Vorderräder gelöst wurden. Der Pkw stand zu diesem Zeitpunkt Im Osterfeld. Die Fahrerin bemerkte den Umstand und suchte eine Werkstatt auf, ohne dass ein Schaden eintrat. Am 27.11.18 wurden in einem weiteren Fall an einem anderen Twingo, der in derselben Straße abgestellt war, die Radmuttern am linken Vorderrad gelöst. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen nimmt in beiden Fällen der Polizeiposten Lorch unter Telefon 07172/7315 entgegen.

