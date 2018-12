POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Streit unter Verkehrsteilnehmern eskaliert - PKW aufgebrochen - Unfallfluchten - Sachbeschädigungen - Unfälle

Aalen (ots) - Mainhardt: Auffahrunfall

Am Montag um 17 Uhr befuhr ein 36-jähriger Lenker eines VW Golf die Haller Straße in Fahrtrichtung Mainhardt. Auf Höhe der Kreuzung zur Stuttgarter Straße bemerkte der Golf-Fahrer zu spät, dass die vor ihm fahrende 60-jährige Audi-Lenkerin ihr Fahrzeug abbremsen musste und fuhr auf den Audi auf. An den Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Schwäbisch Hall: PKW prallt gegen umgekippten Baum

Am Dienstag gegen 3 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem PKW Skoda die Tullauer Straße in Steinbach in Fahrtrichtung Tullau. Auf der Strecke erkannte er zu spät, dass zwei Bäume witterungsbedingt umgekippt waren und schräg über die Straße hingen. Der 27-Jährige versuchte unter den Bäumen hindurch zu fahren, prallte hierbei jedoch mit der Fahrzeugfront und mit dem Dach gegen die schräg hängenden Bäume. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Frankenhardt: Klein LKW kollidiert mit PKW

Am Montag um 11:20 Uhr befuhr ein 29-jähriger Lenker eines Ford Transit Klein-LKW die Landstraße 1064 von Vellberg in Richtung Gründelhardt. Auf Höhe Spaichbühl wollte der Ford-Fahrer nach links auf die Kreisstraße 2665 in Richtung Oberspeltach abbiegen. Aufgrund der nassen Fahrbahn gelang es dem 29-Jährigen nicht, sein Fahrzeug rechtzeitig abzubremsen, so dass er mit einem entgegenkommenden Daimler-Benz einer 54-jährigen Fahrerin, die auf der L1064 in Richtung Vellberg fuhr, zusammen prallte. Bei der Kollision wurde die Mercedes-Fahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

Crailsheim: PKW aufgebrochen

Am Montag zwischen 17:55 Uhr und 18:02 Uhr wurde aus einem PKW VW Caddy, welcher auf einem Kundenparkplatz eines Elektromarktes in der Hofwiesenstraße abgestellt war, eine Handtasche samt Inhalt entwendet. Die Fahrzeuglenkerin stellte ihr Fahrzeug ab und verschloss es mittels der Funkfernbedienung. Sie kehrte nach wenigen Minuten zu ihrem Fahrzeug zurück und stellte fest, dass sich dieses mit dem Funkschlüssel nicht mehr öffnen lässt, sondern nur noch auf der Fahrerseite manuell aufzuschließen war. In der entwendeten Handtasche, mit der Aufschrift "Oberstdorf", befanden sich ein schwarzer Ledergeldbeutel mit etwa 300 Euro Bargeld sowie ein Ausweis, eine EC-Karte, ein Führerschein sowie diverse weitere Kundenkarten und Bilder. Zeugenhinweise über verdächtige Wahrnehmungen, Personen oder Fahrzeuge oder auf die entwendete Handtasche nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Zaun beschädigt und geflüchtet

Ein Zaun der Stadtwerke Crailsheim in der Friedrich-Bergius-Straße wurde am Montag gegen 17:30 Uhr von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Vermutlich handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen PKW der Marke BMW. Am Zaun entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Zeugenhinweise auf den Unfall oder auf das beschädigte Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: An Ampel rückwärts gerollt

Auf dem ansteigenden Straßenstück der Goethestraße, unmittelbar vor der Ampelanlage zur Gaildorfer Straße, rollte am Montag um 16:15 Uhr ein PKW Peugeot einer 82-jährigen Lenkerin aus Unachtsamkeit rückwärts und prallte gegen den dahinter wartenden PKW Chevrolet einer 33-jährigen Fahrerin. An den beiden Fahrzeugen entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von etwa 1550 Euro.

Crailsheim: Vorfahrt missachtet - 18.000 Euro Schaden

Am Montag um 12:35 Uhr wollte ein 33-jähriger Lenker eines VW Touareg von der Geschwister-Scholl-Straße die Ellwanger Straße in Richtung Bildstraße überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines Opel Tigra, dessen 64-jährige Lenkerin auf der Ellwanger Straße stadteinwärts fuhr. Beim Zusammenprall der Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall: Fahrradfahrer übersehen

Am Montag um 06:50 Uhr fuhr ein 47-jähriger Lenker eines Mercedes von einem Firmengrundstück auf die Straße Blätteräcker aus. Hierbei übersah der Mercedes-Fahrer einen von links heranfahrenden 32-jährigen Radfahrer. Bei dem Unfall wurde der Radfahrer leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Eine 60-jährige Golf-Fahrerin befuhr am Montag um kurz vor 07:30 Uhr die Berliner Straße in Fahrtrichtung Hagenbacher Ring. Hierbei übersah sie bei einem Fahrstreifenwechsel einen PKW Toledo eines 23-Jährigen und kollidierte mit diesem Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Obersontheim: Unfall im Kreisverkehr

Von Bühlertann in Richtung Vellberg fuhr am Montag um 06:30 Uhr ein 71-jähriger VW Polo-Lenker. Am Kreisverkehr in Obersontheim fuhr er in diesen ein und übersah dabei einen PKW VW Golf eines 45-Jährigen, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand. Durch den Anstoß wurde der Golf des 45-Jährigen in den angrenzenden Graben geschoben. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

Schwäbisch Hall: Aufgefahren

Am Montag um 07:15 Uhr befuhr eine 20-jährige Lenkerin eines PKW Suzuki die Bundesstraße 19 in Schwäbisch Hall. Von der Neuen Reifensteige wollte sie nach rechts in Richtung Schulzentrum West abbiegen. Hierbei musste sie zunächst verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 18-jähriger Lenker eines PKW BMW bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Suzuki auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an PKW

An einem PKW, welcher in einem Carport im Frankenweg abgestellt war, wurde mutwillig der linke Außenspiegel abgeschlagen. An dem Fahrzeug entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Vorfall ereignete sich zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen.

An einem weiteren PKW Ford Focus, welcher in der Auwiesenstraße abgestellt war, wurde ebenfalls der linke Außenspiegel beschädigt. Hier entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Untermünkheim: Unfall beim Abbiegen

Am Montag um 12:40 Uhr bog ein 56-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz Sprinter von der Hohenloher Straße auf ein Hofgelände ab. Hierbei streifte der Sprinter einen PKW Mitsubishi Outlander, welcher im Bereich der Einfahrt geparkt war. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht nach Parkrempler

Am Montag zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr wurde ein PKW BMW 440i, welcher im Parkhaus Kocherquartier in der Salinenstraße geparkt war, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem BMW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Zeugenhinweise auf diese Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Fichtenberg: Streit unter Verkehrsteilnehmern eskaliert

Am Montag um kurz nach 11 Uhr wurde die Polizei zu einem Streit unter Verkehrsteilnehmern in Fichtenberg im Aspachweg gerufen. Ein 24-jähriger Lenker eines LKW und ein 22-jähriger Lenker eines Ford Transit befuhren den Aspachweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Aufgrund geparkter Fahrzeuge konnten die beiden nicht aneinander vorbei fahren. Der Transit-Fahrer forderte den LKW-Lenker zunächst mittels Handzeichen dazu auf, in eine Firmeneinfahrt auszuweichen, um dem Transit das Durchfahren zu ermöglichen. Nachdem der LKW-Fahrer dies nicht einsah, stiegen beide Fahrzeuglenker aus und gingen unvermittelt aufeinander los. Es kam zu gegenseitigen Schlägen, so dass beide Kontrahenten zu Boden gingen. Im weiteren Verlauf kam der Vater des Transitfahrers, der bis zu diesem Zeitpunkt auf dem Beifahrersitz saß, hinzu und schlug ebenfalls mit den Fäusten auf den LKW-Lenker ein. Nachdem Arbeiter einer nahe gelegen Firma auf die Schlägerei aufmerksam wurden, haben diese die Streithähne getrennt. Im Anschluss begab sich der 24-Jährige zu seinem LKW um seinen Schlüssel abzuziehen. Der 22-Jährige setzte sich in seinen Transit, startete sein Fahrzeug und fuhr mit durchdrehenden Reifen auf den 24-Jährigen zu. Unmittelbar vor dem LKW-Lenker bremste er sein Fahrzeug ab und rutschte auf der nassen Fahrbahn noch etwa einen Meter auf den 24-Jährigen zu, so dass das Fahrzeug unmittelbar vor diesem zum Stehen kam. Bei der Schlägerei wurden die beiden jungen Männer leicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Vorfällen dauern an.

