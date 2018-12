POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Jugendliche warfen Flasche gegen Auto - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Rudersberg: Flasche gegen Auto geworfen

Wegen lärmenden Jugendlichen und sorglos weggeworfenen Mülls begab sich am Samstagabend gegen 22.45 Uhr ein Bediensteter der Gemeinde Rudersberg zu einem Parkplatz am Rande des "Adventwaldes". Aus einer Gruppe Jugendlicher heraus flog unvermittelt eine Flasche gegen das Auto des Gemeindebediensteten. Die Polizei war nach dem Vorfall mit mehreren Streifenwagenbesatzungen zur Klärung des Tatgeschehens vor Ort. Ob Schaden am Auto entstand, ist noch unklar.

Fellbach: Unfallflucht

1000 Euro Sachschaden hinterließ ein Autofahrer, der am Montagmorgen zwischen 11.10 Uhr und 11.30 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Stuttgarter Straße gegen einen geparkten Audi A 5 fuhr und anschließend flüchtete. Wer den Unfall merkte und Hinweise auf den Geflüchteten machen kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720.

Backnang: Unfall beim Überholen

Eine 68-jährige Mercedes-Fahrerin versuchte am Montag gegen 10:15 Uhr in der Sulzbacher Straße eine 47-jährige Golf-Fahrerin zu überholen, welche sich bereits nach links zum Abbiegen eingeordnet hatte. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß, bei dem ein Gesamtsachschaden von 2500 entstand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell