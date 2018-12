POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Betrunkener schlägt nach Polizeibeamten - Wieder Anrufe von falschen Microsoft-Mitarbeitern - Unfälle

Aalen (ots) - Crailsheim: Betrunkener schlägt nach Polizeibeamten

Am Freitag um 14:45 Uhr wurde das Polizeirevier in Crailsheim darüber informiert, dass in einer Tankstelle in der Haller Straße ein stark alkoholisierter Mann randalieren würde. Beim Eintreffen einer Polizeistreife befand sich der Mann gegenüber der Tankstelle und warf mit Geldscheinen um sich. Bei der durchgeführten Kontrolle wurde der 40-Jährige aggressiv und wollte die Örtlichkeit verlassen. Hierbei trat er mit den Beinen nach den eingesetzten Beamten. Als er daraufhin in den Streifenwagen verbracht werden sollte, sperrte er sich, so dass die Beamten ihm Handschließen anlegen mussten. Auch im Streifenwagen versuchte der Mann nach den Polizisten zu treten und verletzte hierbei einen Beamten am Bein. Auf dem Polizeirevier widersetzte sich der 40-jährige weiterhin und trat einem Polizeibeamten mit dem Fuß gegen den Kopf. Nachdem er in der Gewahrsamszelle weiter randalierte wurde durch einen Richter der Gewahrsam angeordnet. Nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, durfte er das Polizeirevier wieder verlassen. Für die entstandenen Kosten wird ihm in den nächsten Tagen eine Rechnung zugestellt. Weiterhin werden die entsprechenden Strafanzeigen an die Staatanwaltschaft vorgelegt.

Kirchberg an der Jagst: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Dienstag um 09:10 Uhr befuhr eine 18-jährige Lenkerin eines VW Polo die Landstraße 1041 zwischen Lobenhausen und Kirchberg. Im Verlauf einer Linkskurve kam die Fahranfängerin mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Crailsheim: Wieder Anrufe von falschen Microsoft-Mitarbeitern

Am Dienstag wurde mal wieder ein Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter der Firma Microsoft bei der Polizei in Crailsheim angezeigt. Die Arbeitsweise bei diesen Anrufen ist immer sehr ähnlich. Den Angerufenen wird erzählt, dass auf deren PC Viren gefunden wurden. Um diese zu beseitigen, bitten die falschen Mitarbeiter um einen Fernzugriff auf die jeweiligen Rechner. Wohl weil diese Vorgehensweise mehrfach in den Medien veröffentlicht und beschrieben wurde, reagierte die Angerufene richtig. Sie ließ sich nicht auf ein längeres Gespräch ein und machte keine Angaben über Wertgegenstände und Bargeld. Generell gilt:

- Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu Ihnen auf. Legen Sie bei solchen Anrufen auf. - Geben Sie auf keinen Fall private Daten wie Bankkonto oder Kreditkartennummern heraus. - Gewähren Sie unbekannten Anrufern nie Zugriff auf Ihren Rechner.

Obersontheim: LKW streift LKW

Am Dienstag um kurz nach 9 Uhr befuhr ein 60-jähriger Lenker eines Renault-LKW die Schlossstraße in Richtung Wareneingang einer dortigen Firma. Hierbei streifte der Renault an einem Mercedes-Benz LKW entlang, welcher am rechten Straßenrand geparkt war. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Rosengarten: Auffahrunfall auf der B19

Hintereinander befuhren am Dienstag um 06:45 Uhr eine 56-jährige Ford Fiesta Lenkerin und ein 34-jähriger Mazda-Fahrer die Bundesstraße 19 von Rosengarten-Westheim in Richtung Gaildorf. Auf Höhe der Einmündung in die Landstraße 1055 wollten beide Fahrzeug-Lenker in Richtung Michelbach/Bilz abbiegen. Hierbei erkannte der 34-Jährige zu spät, dass die vorausfahrende Fiesta-Fahrerin zunächst anhalten musste und fuhr auf. Hierbei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von jeweils etwa 1500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell