Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Karlsruhe: Gebäudebrand mit tödlich verletzter Person

Karlsruhe-Grünwettersbach (ots)

Am Sonntagnachmittag brach in der Dachwohnung eines Zweifamilienhauses in Karlsruhe-Grünwettersbach, Am Steinhäusle, ein Brand aus. Das Feuer breitete sich zu einen Dachstuhl-Vollbrand aus. Nach der Brandbekämpfung durch die BFW Karlsruhe mit Unterstützung der umliegenden Freiwilligen Wehren, wurde das Brandobjekt betreten. Hierbei wurde in einem Zimmer im Dachgeschoss der Leichnam einer Person aufgefunden. Die Maßnahmen zur Identifizierung der Person dauern derzeit noch an, sodass noch nicht zweifelsfrei feststeht, ob es sich um den alleinigen Wohnungsnehmer handelt. Durch die Löscharbeiten wurde die Wohnung unterhalb der Brandwohnung in Mitleidenschaft gezogen, sodass diese momentan nicht bewohnbar ist. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt, die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Die Schadenshöhe wird auf ca. 150 000 Euro geschätzt.

