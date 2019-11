Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Kronau - Wohnungseinbruch

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag zwischen 16 Uhr und 19 Uhr in der Schelmenwaldstraße in Kronau von der Rückseite eines Einfamilienhauses her durch Aufhebeln der Terrassentür eingedrungen und durchwühlten über alle Stockwerke hinweg das Inventar. Ob und wie hoch ein Diebstahlsschaden vorliegt, ist derzeit noch unklar. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253/80260 in Verbindung zu setzen.

